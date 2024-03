Usa: Biden tiene il suo terzo discorso sullo stato dell'Unione, "la nostra nazione è forte" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente ha inaugurato il proprio intervento con un appello ai legislatori e il primo di diversi attacchi indirizzati a Trump: "Il mio predecessore e alcuni di voi che siete qui seduti volete nascondere la verità in merito al 6 gennaio", ha detto Biden, riferendosi all'assalto a Capitol Hill da parte di sostenitori dell'ex presidente che segnò il culmine delle tensioni seguite alle elezioni presidenziali del 2020. "Io non intendo farlo. Questo è il momento di dire la verità e seppellire le menzogne, e la verità è una sola: Non si può amare il proprio Paese solo quando si vince", ha detto Biden, applaudito dai legislatori democratici e da un singolo repubblicano, il senatore Mitt Romney, noto avversario dell'ex presidente. Il presidente ha imputato ai Repubblicani d'aver votato contro l'Inflation Reduction Act, la vasta legge di spesa che a detto di Biden avrebbe assestato un duro colpo allo strapotere delle case farmaceutiche. A questo proposito, il presidente ha dichiarato di voler ridurre universalmente il costo dell'insulina a 35 dollari al mese, e di voler rinegoziare tramite il programma sanitario Medicare il costo di 500 farmaci nell'arco del prossimo decennio. Biden si è scagliato contro i tentativi di emendare o abrogare l'Affordable Care Act (ObamaCare), che durante la presidenza di Barack Obama ha comportato una significativa espansione del sistema di assistenza sanitaria Usa, ma che è stato anche oggetto di forti critiche per aver creato distorsioni su fronti come il costo delle polizze di assicurazione sanitaria. (segue) (Was)