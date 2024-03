Usa: Biden tiene il suo terzo discorso sullo stato dell'Unione, "la nostra nazione è forte" (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per quanto riguarda l'istruzione, Biden ha rivendicato i suoi tentativi di cancellare il debito studentesco - una prima iniziativa in tal senso è stata bloccata dalla Corte Suprema, ma Biden ha recentemente annunciato un piano analogo - e ha sostenuto di aver "aggiustato due programmi di prestiti studenteschi per ridurre il debito di quasi quattro milioni di americani, inclusi infermieri, vigili del fuoco e dipendenti pubblici". Biden ha accusato i Repubblicani di voler smantellare lo stato sociale, un'accusa cui i diretti interessati hanno risposto con rumorose contestazioni. Un attaccato i conservatori anche per le loro posizioni antiabortiste e pro vita, accusando i suoi avversari di voler "togliere i diritti civili" ai cittadini statunitensi, e sollecitando ad approvare leggi che riconoscano formalmente le minoranze sessuali e di genere come categorie protette. Il presidente ha sostenuto la depenalizzazione dei reati legati al consumo di marijuana e ha rivolto un nuovo appello al Congresso ad approvare leggi che limitino il diritto alla detenzione di armi da fuoco. (segue) (Was)