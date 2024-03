Usa: Biden tiene il suo terzo discorso sullo stato dell'Unione, "la nostra nazione è forte" (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente ha dedicato una parte del suo discorso all'economia, sostenendo di aver traghettato il Paese oltre "uno dei periodi più difficili della nostra storia", e che l'economia statunitense sia tornata ad essere "l'invidia del mondo". Biden ha affermato che se sarà rieletto negherà sgravi e deduzioni fiscali alle grandi aziende e ai cittadini più ricchi del Paese, e interverrà per ridurre il fenomeno dei compensi plurimilionari concessi ai dirigenti aziendali. Proprio a questo proposito Biden ha rivolto un ulteriore attacco ai legislatori repubblicani, accusandoli di voler approvare duemila miliardi di dollari di deduzioni fiscali che a detta del presidente andrebbero soprattutto a beneficio dei più abbienti: un'accusa cui i repubblicani hanno replicato accusandolo di mentire. Le tensioni più forti, però, sono giunte quanto il presidente ha fatto sbrigativamente riferimento alla crisi di sicurezza e migratoria al confine con il Messico: a quel punto, un gruppo di parlamentari conservatori ha intonato lo slogan "Dì il suo nome": un riferimento alla studentessa universitaria Laken Riley, recentemente uccisa in un campus della Georgia da Jose Antonio Ibarra, un immigrato clandestino che risiedeva impunemente nel Paese nonostante sul suo capo pendessero già diversi mandati d'arresto. Il presidente ha chiesto al Congresso di inviargli una proposta di riforma globale delle norme sull'immigrazione, e ha imputato a Trump di voler bloccare iniziative in tal senso per ragioni di opportunità politica. (segue) (Was)