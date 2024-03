Usa: Biden tiene il suo terzo discorso sullo stato dell'Unione, "la nostra nazione è forte" (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente ha sollecitato i repubblicani alla Camera a non ostacolare oltre l'approvazione di 60 miliardi di dollari di nuovi aiuti militari all'Ucraina, sostenendo che Kiev possa ancora fermare l'invasione russa. “Se resteremo al loro fianco ce lo faranno: chiedono solo le armi di cui hanno bisogno per difendere il proprio Paese”, ha detto. Biden ha ammonito che la Russia “non si fermerà” se vincerà in Ucraina, e puntando l'indice contro l'omologo russo Vladimir Putin si è scagliato ancora una volta contro Trump, che a suo dire si sarebbe “inchinato di fronte alla Russia” quando “ha invitato Vladimir Putin a fare ciò che gli pare” dei Paesi membri della Nato. Biden ha ribadito di non essere intenzionato ad inviare soldati statunitensi in Ucraina, e ha negato che militari statunitensi si trovino nel Paese in questo momento. L'inquilino della Casa Bianca si è aggiudicato una rara standing ovation quando ha menzionato il lavoro compiuto dalla sua amministrazione per liberare i cittadini statunitensi detenuti all'estero, e ha dichiarato che la Casa Bianca lavora senza sosta per ottenere la liberazione di Evan Gershkovich, il corrispondente del quotidiano "Wall Street Journal" arrestato per spionaggio in Russia. Biden ha rivendicato anche i risultati conseguiti sul fronte del rafforzamento delle alleanze multilaterali, a cominciare dalla Nato: ha ricordato l'ingresso nell'alleanza della Finlandia e quello della Svezia, formalizzato proprio ieri: il primo ministro svedese, Ulf Kristersson, ha assistito personalmente al discorso di Biden, e ha ricevuto un applauso da parte dei membri del Congresso. (segue) (Was)