Usa: Biden tiene il suo terzo discorso sullo stato dell'Unione, "la nostra nazione è forte" (6)

- Il presidente ha dedicato una porzione significativa del suo discorso alla crisi in corso a Gaza, difendendo il diritto all'esistenza dello Stato di Israele, ma affermando che una soluzione a due Stati rappresenta l’unica via per una pace duratura in Medio Oriente. “Ho sempre sostenuto Israele, ma non c’è una strada alternativa per portare pace e democrazia nella regione, per fare sì che i palestinesi possano vivere con dignità e riallacciare i rapporti di Israele con i suoi vicini, inclusa l’Araba Saudita”, ha detto. L’assistenza umanitaria alla popolazione civile nella Striscia di Gaza non può essere utilizzata come una moneta di scambio, ha aggiunto Biden: “Israele deve fare la sua parte, facilitando un rafforzamento degli aiuti e garantendo la sicurezza degli operatori umanitari”. Proprio a questo proposito, Biden ha annunciato una “missione di emergenza” per costruire un porto temporaneo sulla costa della Striscia di Gaza, per accelerare la consegna di grandi quantitativi di cibo, acqua e medicinali ai civili palestinesi. “Non ci saranno soldati statunitensi sul campo”, ha precisato il presidente, aggiungendo che Israele ha la responsabilità di proteggere i civili innocenti nella Striscia. Biden ha aggiunto che non esiterà ad approvare ulteriori attacchi contro le milizie yemenite filoiraniane degli Houthi per proteggere i militari statunitensi nella regione e la libertà di navigazione nel Mar Rosso. (segue) (Was)