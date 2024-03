Usa: Biden tiene il suo terzo discorso sullo stato dell'Unione, "la nostra nazione è forte" (7)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quanto al confronto strategico con la Cina, Biden ha negato che gli Stati Uniti stiano perdendo terreno contro la prima potenza asiatica. “Per anni ho sentito dire che la Cina sta crescendo mentre il nostro Paese rimane indietro, ma è il contrario: siamo noi a crescere, e la nostra economia è la migliore del mondo”, ha detto, aggiungendo che la sua amministrazione si sta battendo contro le pratiche economiche “ingiuste” di Pechino. “Abbiamo garantito la pace e la stabilità nello Stretto di Taiwan, rafforzato le nostre alleanze nella regione indopacifica e fatto in modo che le tecnologie strategiche statunitensi non possano essere utilizzate dalla Cina: Donald Trump non ha fatto nulla di tutto ciò, nonostante le sue parole”, ha affermato il presidente. Biden ha concluso il suo discorso replicando ai dubbi sempre più forti in merito alla sua età avanzata e alla sua lucidità mentale: “Con le sfide che il Paese sta affrontando non conta quanto siamo vecchi, ma quanto vecchie sono le nostre idee”, ha detto Biden, aggiungendo che “non è possibile guidare la nostra nazione con idee antiche”. Gli Stati Uniti sono “la terra delle opportunità, e dobbiamo guardare al futuro”. (Was)