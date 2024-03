Corea del Nord: Kim Jong-un assiste a manovre dell'artiglieria a lungo raggio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Kim Jong-un è tornato a sollecitare l'accelerazione dei preparativi in vista di una guerra, in risposta alle esercitazioni congiunte intraprese questa settimana dalle forze armate di Stati Uniti e Corea del Sud. Lo riferisce l'agenzia di stampa ufficiale "Kcna", secondo cui Kim ha visitato mercoledì un centro di addestramento militare, e ha ordinato di "inaugurare dinamicamente un nuovo apice dei preparativi di guerra in linea con le necessità poste dalla situazione attuale". Secondo Kim, "il nostro esercito dovrebbe intensificare costantemente le esercitazioni sul campo tese a migliorare rapidamente le capacità di combattimento per perfezionare la preparazione alla guerra". Foto diffuse da "Kcna" mostrano Kim mentre assiste a manovre militari con l'ausilio di un binocolo, e mentre effettua il tiro al bersaglio con un fucile d'assalto Ak-74. (segue) (Git)