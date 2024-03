Cortei: Meloni, solidarietà a forze ordine, non fare tutta erba un fascio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Esprimo solidarietà alle forze dell’ordine per queste campagne denigratorie”. A dirlo è stata la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, intervenendo a “Dritto e rovescio” su Rete4. “Nel 97 per cento dei casi, su mille manifestazioni dallo scoppio della guerra in Medio Oriente, non c’è stato nessun problema e questo vuol dire che abbiamo un’ottima gestione dell’ordine pubblico”, ha aggiunto ribadendo che “non si può fare di tutta l’erba un fascio” anche davanti a casi di errori nella gestione della piazza. (Rin)