Brasile: catturato uno dei fuggitivi dal carcere di massima sicurezza (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questa è la seconda evasione da un carcere di massima sicurezza in meno di un mese. Il 14 febbraio due persone sono evase dal carcere di Mossoro, nello Stato di Rio Grande do Norte, la prima fuga mai registrata per una struttura di questo genere, portando il ministro della Giustizia del Brasile, Ricardo Lewandowski, a rimuovere immediatamente i vertici del penitenziario. I fuggitivi, Rogerio da Silva Mendonca e Deibson Cabral Nascimento, sono membri del "Comando vermelho" e, secondo le indagini preliminari, avrebbero usato strumenti ritrovati all'interno del carcere per aprire il buco attraverso il quale sono fuggiti dalle celle. Il carcere era in ristrutturazione interna e le attrezzature non erano conservate adeguatamente, facilitando l'accesso ai detenuti, secondo quanto riportato dai media brasiliani. Da allora, stanno lavorando in modo congiunto nella ricerca, agenti della Polizia federale, della Polizia penitenziaria, della Polizia stradale, della Polizia militare del Rio Grande del nord e dalle Forze integrate di contrasto alla criminalità organizzata (Ficco). (Brs)