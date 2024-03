Dossieraggio: Schlein, vicenda grave ma libertà di stampa va difesa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La libertà di stampa “va difesa e va difesa fino in fondo. Non si tocca. Detto questo" la vicenda del dossieraggio "è gravissima e va fatta chiarezza fino in fondo”. Lo ha detto la segretaria del Partito democratico, Elly Schlein, intervenendo a “Piazzapulita” su La7. Ad ogni modo “non vogliamo vedere la strumentalizzazione politica della destra verso alcune istituzioni che invece fanno un lavoro prezioso, come l’Antimafia”, ha aggiunto. (Rin)