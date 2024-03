© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha detto che la Russia “non si fermerà” se vincerà in Ucraina. Durante il suo discorso al Congresso sullo stato dell’Unione, il presidente Usa ha detto che “la guerra brutale di Putin ha gettato l’Europa nel caos: e se pensate che si fermerà all’Ucraina, vi assicuro che non lo farà”. (Was)