- L’Ucraina può fermare l’invasione russa, se gli Stati Uniti invieranno a Kiev le armi di cui ha bisogno per difendersi. Lo ha detto il presidente Usa, Joe Biden, durante il suo discorso sullo stato dell’Unione al Congresso. “Se resteremo al loro fianco ce lo faranno: chiedono solo le armi di cui hanno bisogno per difendere il proprio Paese”, ha detto. (Was)