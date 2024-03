© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha ribadito di non essere intenzionato ad inviare soldati statunitensi in Ucraina, per aiutare Kiev nella guerra contro la Russia. Durante il suo discorso sullo stato dell’Unione al Congresso, il presidente Usa ha detto che in Ucraina “non ci sono soldati statunitensi, e sono determinato a fare in modo che le cose rimangano tali”. (Was)