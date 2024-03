Usa: Biden attacca Trump, un ex presidente si è inchinato di fronte a Putin

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha attaccato il suo predecessore, Donald Trump, accusandolo di essersi “inchinato di fronte alla Russia” quando “ha invitato Vladimir Putin a fare ciò che gli pare”. Durante il suo discorso sullo stato dell’Unione al Congresso, Biden ha affermato anche che l’assistenza militare statunitense all’Ucraina è “bloccata da chi vuole venire meno alla nostra leadership globale”. Le sue accuse nei confronti di Trump hanno portato alle proteste di alcuni repubblicani presenti in sala, a cui il presidente ha prontamente ribattuto. “Lo ha detto, un ex presidente degli Stati Uniti si è inchinato di fronte alla Russia: è vergognoso, pericoloso e inaccettabile”, ha concluso, seguito dagli applausi dei democratici. (Was)