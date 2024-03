Usa: Louisiana proclama il disastro per l'industria dei gamberi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governatore repubblicano della Louisiana ha emesso una dichiarazione di disastro per la storica industria dei gamberi di quello Stato Usa a causa della siccità estrema. "Le condizioni di siccità estrema della Louisiana hanno colpito i nostri agricoltori, la nostra economia e la nostra vita", afferma un comunicato del governatore, secondo cui la totalità degli allevamenti statali di gamberi hanno subito gli effetti della carenza di precipitazioni. Lo scorso settembre il presidente degli Stati Uniti Joe Biden aveva approvato una dichiarazione di disastro per la Louisiana in risposta all'intrusione di acqua salmastra nei bacini di acqua dolce dello Stato, un fenomeno causato in parte proprio dalla siccità, che ha ridotto la portata e il flusso di bacini come il fiume Mississippi. (Was)