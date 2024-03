Nato: Biden alla Svezia, benvenuti nell’alleanza militare più forte al mondo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha nuovamente espresso la sua soddisfazione per l’adesione ufficiale della Svezia alla Nato. Durante il suo discorso sullo stato dell’Unione al Congresso, Biden ha affermato che “la nostra alleanza è più forte”, rivolgendosi direttamente al primo ministro svedese, Ulf Kristersson, presente in sala. “Benvenuti nella alleanza militare più forte nella storia del mondo”, ha detto. (Was)