Ucraina: Biden a Putin, io non mi arrenderò

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La storia ci guarda. Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, rivolgendosi al Congresso durante il suo discorso sullo stato dell’Unione, esortando i parlamentari ad approvare il pacchetto di emergenza chiesto dalla Casa Bianca per continuare a finanziare l’assistenza militare all’Ucraina. “Tutto il mondo è a rischio, e il mio messaggio a Vladimir Putin è semplice: non scapperemo, io non mi arrenderò”, ha detto. (Was)