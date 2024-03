Usa: il 92enne Rupert Murdoch si sposa per la quinta volta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il miliardario e magnate dei media statunitense Rupert Murdoch si sposerà per la quinta volta quest'anno. Lo riferiscono i media statunitensi, secondo cui il 92enne è fidanzato con la 67enne Elena Zhukova, una ex biologa molecolare che ha iniziato a frequentare lo scorso anno. Proprio lo scorso anno Murdoch ha ceduto il controllo del suo impero mediatico, che include Nes Corp. e Fox Corp., al figlio maggiore Lachlan. Esattamente un anno fa, dopo il quarto divorzio, Murdoch aveva annunciato il fidanzamento con la ex modella Lesley Smith: dopo circa un mese, però, i due si erano separati. (Was)