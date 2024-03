Usa: Biden, la nostra economia era in crisi e ora è l'invidia del mondo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’economia statunitense era in crisi nel 2021, e ora “è l'invidia del mondo”. Lo ha detto il presidente Usa, Joe Biden, durante il suo discorso sullo stato dell’Unione al Congresso. “Quattro anni fa, il Paese stava attraversando la peggiore crisi economica del secolo, a causa di una pandemia che ha ucciso migliaia di persone: avevamo un presidente che ha fallito nel più sacro dei suoi doveri, quello della cura dei cittadini, ed è imperdonabile”, ha detto, aggiungendo che con la sua amministrazione gli Stati Uniti stanno attraversando “la rivincita più grande della nostra storia: abbiamo creato 15 milioni di posti di lavoro in solo tre anni, e la disoccupazione è ai minimi da 50 anni”. (Was)