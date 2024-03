Usa: sondaggio, sostenitori Haley due volte più propensi a votare Biden rispetto a Trump

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I sostenitori della ex ambasciatrice statunitense alle Nazioni Unite Nikki Haley, che due giorni fa ha posto fine alla sua campagna elettorale dopo aver subito una netta sconfitta alle primarie del Partito repubblicano, sono due volte più propensi a votare il presidente democratico uscente Joe Biden rispetto all'ex presidente Donald Trump in vista delle elezioni presidenziali in programma il prossimo novembre. E' quanto emerge da un sondaggio dell'Emerson College pubblicato ieri. Dal sondaggio, che ha coinvolto "1.350 elettori registrati" a livello nazionale tra il 5 e il 6 marzo scorsi, emerge che il 63 per cento di quanti hanno sostenuto Haley alle primarie del Partito repubblicano preferiscono Biden a Trump; appena il 27 per cento degli interpellati ha dichiarato invece di preferire l'ex presidente, mentre il 10 per cento si è detto indeciso. Come sottolineato dai media statunitensi, dopo il ritiro di Haley dalla corsa alla nomina presidenziale repubblicana, sia Biden che Trump si sono rivolti agli elettori dell'ex ambasciatrice nel tentativo di assicurarsi il loro sostegno in vista delle elezioni. (Was)