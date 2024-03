Canada: omicidio di massa a Ottawa, sei singalesi accoltellati a morte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sei persone originarie dello Sri Lanka, inclusa una donna e i suoi quattro figli, sono stati accoltellati a morte a Ottawa mercoledì, in un raro caso di omicidio di massa nella capitale del Canada. Lo hanno annunciato le autorità locali nella giornata di ieri, comunicando anche l'arresto del presunto responsabile: si tratta del 19enne Febrio De-Zoysa, a sua volta originario dello Sri Lanka, che a quanto pare conviveva con le vittime. Queste ultime sono una donna di 35 anni, i suoi quattro figli - un neonato di soli due mesi e tre bambini di età compresa tra due e sette anni - e un 40enne conoscente della famiglia. Il marito della donna e padre dei quattro minori è rimasto ferito ed è attualmente ricoverato in ospedale. Il primo ministro canadese Justin Trudeau ha parlato di una "terribile tragedia". Ottawa, città che conta circa un milione di abitanti, ha registrato 14 omicidi nel 2023 e 15 nel 2022. (Was)