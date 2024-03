Usa: Biden, Trump sta bloccando la legge sui migranti e sulle frontiere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha accusato il suo predecessore, Donald Trump, di bloccare di proposito l’approvazione della proposta bipartisan concordata tra la Casa Bianca e i negoziatori al Senato per mettere in sicurezza le frontiere, alla luce della crisi dei migranti al confine con il Messico. Durante il suo discorso sullo stato dell’Unione, Biden ha affermato che la proposta concordata avrebbe portato ad una serie di misure “tra le più dure di sempre” per mettere in sicurezza le frontiere. Parole che hanno portato subito alla contestazione dei repubblicani presenti in aula durante il discorso, a cui Biden ha risposto. “Non vi piace? Il pacchetto avrebbe portato all’assunzione di 1.500 poliziotti di frontiera e 100 giudici per le udienze in materia di immigrazione, portando le tempistiche per la chiusura dei casi dai sei anni di adesso a soli sei mesi”, ha affermato, aggiungendo che la proposta “avrebbe salvato delle vite, contrastando il traffico di fentanyl e altri stupefacenti”. (Was)