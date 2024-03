© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’assistenza umanitaria alla popolazione civile nella Striscia di Gaza non può essere utilizzata come una moneta di scambio. Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, durante il suo discorso sullo stato dell’Unione al Congresso. “Israele deve fare la sua parte, facilitando un rafforzamento degli aiuti e garantendo la sicurezza degli operatori umanitari”, ha detto. (Was)