Medio Oriente: Biden, soluzione a due Stati unica via per la pace

- Una soluzione a due Stati rappresenta l’unica via per una pace duratura in Medio Oriente. Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, durante il suo discorso sullo stato dell’Unione al Congresso. “Ho sempre sostenuto Israele, ma non c’è una strada alternativa per portare pace e democrazia nella regione, per fare sì che i palestinesi possano vivere con dignità e riallacciare i rapporti di Israele con i suoi vicini, inclusa l’Araba Saudita”, ha detto. (Was)