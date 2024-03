Dossieraggio: Meloni, vicenda moto brutta, campagne fango contro politici non amici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quella del dossieraggio “è una questione molto brutta ma facile da spiegare: ci sono alcuni funzionari dello Stato che accedono a banche dati, che dovrebbero essere usate per combattere la mafia, per passare informazioni sensibili su politici considerati non amici a giornali, in particolare quello di De Benedetti, per lanciare campagne”. Lo ha rimarcato la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, intervenendo a “Dritto e rovescio” su Rete4. (Rin)