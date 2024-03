Gaza: direttore della Cia è arrivato in Qatar, ieri è stato in Egitto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il direttore della Cia, William Burns, è tornato in Medio Oriente, mentre le trattative per un cessate il fuoco nella Striscia di Gaza sono tornate ad una situazione di stallo. Fonti anonime hanno riferito all’emittente “Cnn” che Burns è arrivato oggi in Qatar, dopo una tappa in Egitto nella giornata di ieri. Al momento, il direttore della Cia non avrebbe in programma una visita in Israele durante il suo viaggio, né sarebbero in agenda colloqui con i rappresentanti di Egitto, Israele e Qatar, come avvenuto nelle ultime settimane per portare avanti il negoziato sulla tregua. Le autorità statunitensi stanno premendo per raggiungere un accordo prima dell’inizio del Ramadan, una prospettiva che si è allontanata con il nuovo stallo nelle trattative. Burns ha anche incontrato il primo ministro del Qatar, Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani, a Washington, questa settimana. (Was)