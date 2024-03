Medio Oriente: Resistenza islamica in Iraq, drone su base militare Israele a Rosh Pina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Resistenza islamica in Iraq, coalizione di milizie irachene filo-iraniane, ha annunciato di aver preso di mira con un drone una base militare di Israele presso l’aeroporto di Rosh Pina, nel nord dello Stato ebraico. Lo ha riferito l’agenzia di stampa irachena “Shafaq”, citando una dichiarazione delle milizie in cui si apprende che l’operazione è “parte della seconda fase delle operazioni della Resistenza, in solidarietà con il popolo di Gaza e in risposta ai massacri sionisti (di Israele) contro civili palestinesi innocenti". (Irb)