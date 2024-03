© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- – L'assessora alle Politiche della Sicurezza, Attività Produttive e Pari Opportunità di Roma Capitale Monica Lucarelli interviene all'evento "Sostenibilità sostantivo femminile" per approfondire e raccontare la parità di genere come chiave di successo per uno sviluppo sostenibile del territorio.Roma, Campidoglio, Sala della Protomoteca (ore 9)- L'assessora alla Scuola, Formazione, Lavoro di Roma Capitale, Claudia Pratelli, partecipa all'evento "Voce ai luoghi, voce alle donne" realizzato dall'Istituto Giosuè Carducci in collaborazione con il Municipio II. Roma Iis "Giosuè Carducci", Largo di Villa Paganini 6 (ore 10:30). A seguire sarà svelata una targa in memoria di Rosaria Lopez e Donatella Colasanti sul marciapiede di Via Nomentana angolo Viale Pola, dove fu ritrovata l'auto con i corpi delle ragazze il 30 settembre 1975. (segue) (Rer)