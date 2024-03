Gli appuntamenti di domani a Roma e nel Lazio (7)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- VARIE- Francesca Milito, direttore generale Asl Roma 3 e Daniela Sgroi, direttore sanitario Aziendale Asl Roma 3 partecipano a "Perché nessuna resti indietro", evento patrocinato dalla Asl Roma 3 e dal Comune di Roma e promosso dalla associazione Disabilmentemamme Aps. Nel corso dell'iniziativa sarà presentato "Tienimi per mano", un testo che racconta le storie, le esperienze, le paure e i sogni delle madri con disabilità.Roma, Centro Paraplegici "Gennaro di Rosa" ad Ostia, viale Vega 3 (ore 9)- Cgil, Cisl e Uil organizzano il convengo "Il coraggio di agire" in occasione della Giornata internazionale delle donne".Roma, Centro congressi Cavour, via Cavour 50/A (ore 9:30)- Manifestazione indetta dalle associazioni femministe e femminili di Roma in occasione della Giornata internazionale della donna.Roma, partenza corteo da Piazzale La Malfa (ore 10) (segue) (Rer)