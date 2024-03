Gli appuntamenti di domani a Roma e nel Lazio (8)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Nova costituisce un punto di riferimento e una fonte irrinunciabile di notizie politiche, economiche ma anche di approfondimento delle realtà territoriali" Lorenzo Tagliavanti

Presidente della Camera di Commercio di Roma

24 luglio 2021

- - Presentazione del bando "Idea innovativa" dedicato alla nuova imprenditorialià al femminile. Intervengono, tra gli altri, il presidente della Camera di commercio di Roma, Lorenzo Tagliavanti, la vicepresidente della Regione Lazio e assessore allo Sviluppo economico, Roberta Angelilli, l'assessora allo Sviluppo economico di Roma, Monica Lucarelli. Modera la giornalista del quotidiano "La Repubblica" Giovanna Vitale. Tempio di Vibia Sabina e Adriano in piazza di Pietra a Roma (ore 10:30)- Cerimonia di inaugurazione dell’Anno giudiziario del Tar del Lazio. In tale occasione, il Presidente Antonino Savo Amodio, illustrerà la relazione sull'attività svolta dal Tribunale. Saranno previsti gli interventi del Presidente del Consiglio di Stato, Luigi Maruotti, dell’Avv.to generale dello Stato, Gabriella Palmieri Sandulli, del Componente del Consiglio di Presidenza della Giustizia amministrativa, Giovanni Doria e del Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma, Paolo Nesta.Roma, Tar Lazio, via Flaminia 189 (ore 11) (segue) (Rer)