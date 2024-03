Imprese: Vivendi, nel 2023 utile netto a 405 milioni di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel 2023 il gruppo francese Vivendi ha registrato un utile netto di 405 milioni di euro. È unto si legge in un comunciato diffuso dalla società. I ricavi sono ina umento del 9,5 per cento, a 10,51 miliardi di euro. Nella nota il presidente del Consigliod i sorveglianza Yannick Bolloré ha espresso soddisfazione per "aver potuto concretizzare l'avvicinamento con il gruppo Lagardere". "Questa operazione ci ha permesso di diventare il terzo gruppo mondiale nel settore dell'edizione, primo in Francia e secondo in Gran Bretagna, e un leader mondiale nel commercio", ha affermato il dirigente. (Frp)