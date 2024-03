© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A livello interzonale “l’Italia è ascoltata e rispettata perché non mi vedrete mai con il piattino in mano come Giuseppe Conte, perché che non prenderò mai ordini. Ho una visione e un’idea per questa nazione e vengo ascoltata nel mondo”. A dirlo è stata la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, intervenendo a “Dritto e rovescio” su Rete4.(Rin)