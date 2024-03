© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “La cosa più intelligente di politica estera che ho sentito dire da Conte è che Zelensky, per far finire la guerra, avrebbe dovuto mettersi in giacca e cravatta. Farmi dare lezioni di politica estera dall'armocromista di Zelensky, anche no”. Lo ha affermato la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, intervenendo a “Dritto e rovescio” su Rete4. (Rin)