- La libertà di stampa “è sacra ma proprio per questo non accetta che si usino mediti illegali per gettare fango su chi non ci sta simpatico. Quello accade nei regimi e non nelle democrazie”. Lo ha rimarcato la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, intervenendo a “Dritto e rovescio” su Rete4.(Rin)