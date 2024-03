Usa: Camera, ok in commissione a proposta di legge per far uscire la Cina da TikTok

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La commissione Energia e Commercio della Camera dei rappresentanti ha approvato all’unanimità una proposta di legge che chiede alla società cinese ByteDance di vendere la partecipazione di controllo che detiene su TikTok, per evitare la messa al bando della piattaforma negli Stati Uniti. Il via libera della commissione apre la strada ad una votazione in aula sul testo, presentato nei giorni scorsi dai due capigruppo della commissione d’inchiesta della Camera sulla Cina, il repubblicano Mike Gallagher e il democratico Raja Krishamoorthi. La proposta ha ottenuto un forte sostegno bipartisan e anche quello della Casa Bianca. Se approvata, darebbe a ByteDance 165 giorni per vendere la sua partecipazione: in caso contrario, l’applicazione utilizzata da circa 170 milioni di cittadini statunitensi non potrà più essere commercializzata in tutto il Paese. (Was)