Usa: Biden, vedo un futuro fatto di rispetto e dignità, rifiuto la vendetta e il rancore

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ribadirà il suo impegno a garantire i principi legati alla “libertà e alla democrazia” durante il suo discorso sullo stato dell’Unione davanti al Congresso, tra poche ore. In un estratto diffuso dalla Casa Bianca, Biden afferma di vedere un futuro “basato sui valori che sono alla base del nostro Paese: onestà, decenza, dignità, uguaglianza e rispetto di tutti”. Altre persone della mia età, ha continuato, in un possibile riferimento al suo predecessore, Donald Trump, vedono “una storia diversa, fatta di risentimento e vendetta: io non sono come loro”. (Was)