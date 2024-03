Europee: Barachini incontra Jourová, focus su lotta a disinformazione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Tra pochi mesi ci attendono nel mondo 76 elezioni tra cui quelle europee e americane – ha sottolineato Barachini - Ed è fondamentale difendere l’integrità informativa perché farlo significa salvaguardare il diritto di opinione e la libera espressione del voto. In Italia sosteniamo l’informazione primaria e il sistema editoriale dando valore alle realtà che tutelino i livelli occupazionali dei giornalisti, argine principale ai rischi della disinformazione e delle mistificazioni digitali. Oggi dobbiamo difendere il diritto d’autore e la proprietà intellettuale. Vanno responsabilizzate le piattaforme perché la distribuzione delle news ha un peso enorme anche rispetto alla loro produzione e i cittadini hanno abitudini di fruizione digitale consolidate che vanno protette. L’obiettivo è la creazione di un ecosistema sano e sicuro”. Frattasi dal canto suo ha garantito “il monitoraggio costante della disinformazione online, la difesa delle realtà italiane dagli attacchi cyber e la collaborazione all’interno del gruppo europeo che segue questi dossier”. Presenti all’incontro di oggi Elena Grech, vice direttrice della Rappresentanza in Italia della Commissione europea; Luca Pierantoni, capo team affari politici della Rappresentanza in Italia della Commissione europea; Daniel Braun, capo di gabinetto; Eva Hrncirova, membro del Gabinetto del commissario; l’ambasciatore Massimo Marotti, capo del Servizio strategie e cooperazione; Gianluca Ignagni, capo di Gabinetto; Luigi Fiorentino, capo dipartimento per l’informazione e l’editoria; Claudia Sartori, direttore generale dell’Ufficio Affari internazionali. (Com)