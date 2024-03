Abruzzo: Conte, da centrodestra indegno mercato delle vacche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli abruzzesi “hanno un senso della dignità e dell’orgoglio. Questo mercato delle vacche che stanno facendo dal centrodestra nell'ultima settimana, questo viavai di ministri che stanno promettendo di tutto in modo indegno, non basta. Gli abruzzesi non sono sciocchi”. Lo ha affermato il presidente del Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte, intervenendo a “Otto e Mezzo” su La7. Secondo l’ex premier, in Abruzzo “hanno una sanità disastrata, liste di attesa lunghe anni, presidi ospedalieri e scuole stanno scomparendo. Paradossalmente, l'Abruzzo è diventato la succursale di Colle Oppio con Fratelli d’Italia e Marsilio, che ha governato in smart working da Roma”. (Rin)