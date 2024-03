8 marzo: presidente Municipio Roma VIII, domani a manifestazione contro oscurantismo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ancora una volta a Roma la promozione vergognosa delle associazioni Pro vita proprio in prossimità della data dell'8 marzo. Così in una nota il presidente del Municipio Roma VIII ed esponente di Alleanza Verdi e Sinistra, Amedeo Ciaccheri. "Come Municipio Roma VIII abbiamo deciso di dare la nostra adesione allo sciopero transfemminista lanciata da Non una di meno e domani riempirà la città di appuntamenti, manifestazioni su tutto il territorio a partire dall'appuntamento delle ore 10 al Circo Massimo. Ci saremo contro l'oscurantismo e dalla parte dei movimenti femministi", conclude.(Com)