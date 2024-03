© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per domani a Roma e nel LazioROMA CAPITALE- Il sindaco di Roma Roberto Gualtieri interviene al convegno "Sostenibilità sostantivo femminile" per approfondire e raccontare la parità di genere come chiave di successo per uno sviluppo sostenibile del territorio.Roma, Campidoglio, Sala della Protomoteca (ore 9:30)- Il sindaco di Roma Roberto Gualtieri interviene a "Le donne, un filo che unisce mondi e culture diverse" evento organizzato dall'Associazione Telefono Rosa.Roma, Teatro Ambra Jovinelli, via Guglielmo Pepe, 45 (ore 10) (segue) (Rer)