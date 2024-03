Gli appuntamenti di domani a Roma e nel Lazio (10)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- - In occasione della Giornata internazionale dei diritti delle donne, il Parco archeologico del Colosseo in collaborazione con il Gruppo Storico Romano ospita in Curia Iulia un evento di rievocazione storica. "L'Orazione di Ortensia" è un omaggio alla figura di Ortensia, una delle donne più influenti della storia romana, nota per il suo coraggio e la sua eloquenza.Roma, Curia Iulia (ore 15:30)- La Regione Lazio e Lazio Innova presentano "Donne, Innovazione, Futuro", con le opportunità a supporto dell'imprenditoria femminile innovativa.Roma, Centro Studi Americani, via Michelangelo Caetani 32 (ore 16) (Rer)