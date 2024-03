© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A gennaio l'indice della produzione mineraria in Argentina (Ipi minerario) è cresciuto del 9,3 per cento rispetto allo stesso mese del 2023. Lo riferisce un rapporto dell'Istituto di statistica argentino (Indec). L'indice ha mostrato una variazione positiva dello 0,9 per cento rispetto a dicembre. (Abu)