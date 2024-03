Brasile: accordi collaborazione operazione "Lava Jato" hanno già recuperato 371 milioni di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In dieci anni, gli accordi di collaborazione realizzati nell'ambito dell'operazione "Lava Jato" dalla Corte suprema del Brasile hanno recuperato alla pubblica amministrazione più di due miliardi di reais (circa 370 milioni di euro). È quanto si legge in un rapporto pubblicato oggi dal relatore dei processi, il giudice della Corte suprema Edson Fachin, che ha assunto l'incarico dopo la morte di Teori Zavascki, morto in un incidente aereo a gennaio del 2017. In totale, 120 accordi di collaborazione sono stati realizzati, dei quali 22 autorizzati da Fachin. Il valore non comprende gli accordi di collaborazione sottoscritti dalle aziende. L'operazione "Lava Jato" è stata la più grande indagine contro la corruzione nel Paese, scoprendo un meccanismo basato su tangenti e reciproci favori tra aziende e membri del governo e portando l'attuale presidente brasiliano, Luiz Inacio Lula da Silva, in carcere per 1 anno e 7 mesi. (Brs)