Reddito cittadinanza: Foti (Fd'I), dati Istat dimostrano che non era soluzione a povertà

- L'indicatore Istat sulla riduzione del rischio povertà "è la dimostrazione che non era il reddito di cittadinanza a poter risolvere i problemi delle famiglie italiane, ma una serie di misure - alcune delle quali sono state mantenute dal governo Meloni altre innovate - che andassero direttamente alle famiglie e, tramite loro, anche ai minori". Lo dichiara Tommaso Foti, capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera in diretta al Tg4, secondo cui "questo combinato disposto ha dato risultati positivi sia per l'assegno unico familiare sia per il numero di famiglie, circa 11 milioni, che sono state favorite dagli sgravi contributivi".(Rin)