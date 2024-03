Enti locali: De Santis (LcR), bene Zangrillo, buoni segnali da Governo ora avviare processo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Voglio dare una prima buona notizia alle lavoratrici delle scuole primarie e degli asili nido di Roma Capitale: il ministro Zangrillo ha appena dichiarato di voler intervenire per una soluzione sulle graduatorie del settore educativo scolastico capitolino con un provvedimento ad hoc. Così Antonio De Santis, consigliere capitolino della Lista Civica Raggi in Assemblea Capitolina. "Se alle parole del Ministro, come auspichiamo caldamente, seguiranno i fatti sarà insomma, un'ottima notizia. Ora però è necessario avviare concretamente questo percorso ma siamo contenti che, come pare, la collaborazione istituzionale abbia dato i suoi frutti", conclude. (Com)