Agroalimentare: Fondazione Crt entra nell'azionariato di Enosis (3)

- "Il supporto al settore enogastronomico del territorio è uno dei punti cardine della strategia di intervento di Fondazione Crt", spiega Andrea Varese, segretario generale di Fondazione Crt. "Si tratta di un settore fondamentale che ha permesso negli anni di far conoscere l'eccellenza del Piemonte nel mondo e siamo convinti che il nostro sostegno a una realtà come quella di Enosis non potrà che portare ulteriori benefici al territorio sia di carattere economico sia sociale". "Era da tempo che cercavo un partner che potesse traghettare verso il futuro il lavoro fin qui fatto da me e dal team", commenta Donato Lanati, fondatore di Enosis, che aggiunge: "Ho rifiutato molte delle offerte ricevute, anche da fondi, che temevo non mi avrebbero consentito di esercitare l'attività di enologo in modo libero e avrebbero messo a rischio il ruolo dei miei collaboratori, senza i quali non avrei ottenuto alcun risultato. Sono onorato dell'interesse di Fondazione Crt, che sono certo ci permetterà di continuare a lavorare e dare valore alle persone e realtà del territorio. Enosis potrà così proseguire nel percorso intrapreso con rinnovato impegno e con l'obiettivo di migliorare i risultati della ricerca". (Com)