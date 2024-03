Lazio 2023: Tar respinge ricorso candidato Azione, Nobili (Iv) resta consigliere "mai dubitato"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Luciano Nobili di Italia viva resta consigliere regionale del Lazio. Lo ha deciso il Tar del Lazio con una sentenza con la quale ha respinto il ricorso presentato dal candidato di Azione Pierluca Dionisi, arrivato terzo alle regionali del 2023, primo dei non eletti dietro a Nobili. Il Tar Lazio ha respinto il ricorso con cui il candidato Pierluca Dionisi di Azione "ha posto in dubbio la correttezza dell'esito delle votazioni indette per l'elezione del presidente della Regione Lazio e del Consiglio regionale del Lazio, tenutesi nei giorni 12 e 13 febbraio 2023, aderendo pienamente alle tesi difensive dell'avvocato Saverio Sticchi Damiani, legale del consigliere e dirigente nazionale di Italia Viva, Luciano Nobili". Le elezioni hanno visto, tra gli altri eletti per la lista "Azione - Italia Viva", la candidata Marietta Tidei e il candidato Luciano Nobili. Quest'ultimo eletto con uno scarto di 21 voti a suo vantaggio rispetto al candidato Dionisi. E' quanto si legge in una nota di Italia viva. "Sono sempre stato sereno e non ho mai avuto dubbi sul procedimento di verificazione perchè sapevamo di essere nel giusto e di aver ottenuto più voti di preferenza - dichiara lo stesso consigliere regionale Luciano Nobili -. Sono felice che i magistrati del Tar del Lazio a seguito di uno scrupoloso e doveroso lavoro di verifica, lo abbiano confermato. E sono felice soprattutto perchè è stata certificata nuovamente e rispettata la cosa più importante: la volontà degli elettori", conclude Nobili. (segue) (Rer)