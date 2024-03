Lazio 2023: Tar respinge ricorso candidato Azione, Nobili (Iv) resta consigliere "mai dubitato" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A seguito del ricorso di Dionisi, il Tar ha in "prima battuta disposto la verificazione per tutte le sezioni indicate dal ricorrente. Rispetto alle prime 17 sezioni, in cui Dionisi ha espressamente indicato le preferenze che avrebbe dovuto ottenere, l'esito della verificazione ha confermato, a dispetto di quanto sostenuto nel ricorso, l'originario esito: Luciano Nobili è risultato ancora in vantaggio rispetto al Dionisi - continua la nota di Italia viva -. Medesimo l'esito anche rispetto alla verifica che ha interessato le ulteriori 41 sezioni, i cui verbali sezionali sono risultati incompleti, non riportando per nessuno dei candidati alcuna preferenza. Ciò ha comportato che il Tar, al fine di accertare l'effettiva volontà popolare, abbia disposto in sede di verificazione di ricorrere al confronto delle preferenze riportate nelle tabelle di di scrutinio". L'analisi delle tabelle di scrutinio, "collocate presso la Corte d'Appello di Roma e presso gli uffici del Consiglio Regionale del Lazio, ha confermato l'esito delle elezioni: il consigliere Luciano Nobili continua ad avere maggiori preferenze rispetto al candidato Dionisi - chiarisce la nota di Italia viva -. Nella sentenza il Tar ha statuito come nel procedimento elettorale debba sempre prevalere l'accertamento dell'effettiva volontà popolare, apprezzando quindi la scelta dell'Ufficio centrale circoscrizionale di accertare la regolarità delle preferenze espresse mediante i dati riportati nelle tabelle di scrutinio, stante la mancata compilazione dei verbali per 41 sezioni", si legge ancora nella nota. Alla luce di tale pronunciamento del Tar, Luciano Nobili continuerà regolarmente a svolgere il suo mandato di consigliere della Ragione Lazio. (Rer)