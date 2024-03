Europee: Conte, non ancora deciso in quale gruppo entreremo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Credo che Giorgia Meloni” al Parlamento europeo “farà di tutto per entrare in maggioranza, perché rimanere fuori sarebbe uno smacco. Noi siamo un po’ corteggiati, ci sono trattative in corso. Entreremo in un gruppo, di certo in ambito progressista. Ma non abbiamo ancora chiuso”. Lo ha affermato il presidente del Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte, ai microfoni di “Otto e mezzo” su La7. “A tempo debito valuteremo tutti i candidati alla presidenza della Commissione europea, ha aggiunto. (Rin)