Usa-Svezia: Blinken incontra premier Kristersson, focus su Nato e Ucraina

- Il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, ha incontrato a Washington il primo ministro svedese, Ulf Kristersson, e il suo omologo, Tobias Billstrom, a cui ha fatto le congratulazioni per l’adesione ufficiale di Stoccolma alla Nato. Il colloquio, riferisce una nota, si è incentrato sul contributo che la Svezia potrà dare “da subito” alle priorità dell’alleanza e ai preparativi per il summit dei leader che si terrà nella capitale Usa a luglio. Le parti hanno anche discusso la situazione in Ucraina e la necessità di continuare ad assistere Kiev nella guerra contro la Russia, oltre al futuro della cooperazione tra Washington e Stoccolma. (Was)